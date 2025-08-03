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Девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку

В Одессе отдыхающие устроили массовую драку на пляже из-за русской музыки
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В Одессе отдыхающие подрались на пляже из-за песен на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованном ролике видно, как девушки в купальниках устроили потасовку, они таскали друг друга за волосы и валялись в песке. Позже к ним присоединились мужчины, некоторые из них пытались разнять участвующих в конфликте.

«Местные паблики пишут, что конфликт возник из-за русской музыки», — говорится в публикации.

19 июля омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение о том, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

21 июня сообщалось, что уроженка Харькова, гимнастка Влада Никольченко не захотела отказываться от русского языка, из-за чего подверглась критике. Девушка утверждает, что ей постоянно пишут незнакомцы и требуют от нее разговаривать исключительно на украинском языке. Она ответила, что для нее это невозможно.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

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