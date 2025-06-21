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Гимнастка Никольченко отказалась переходить на украинский язык

Украинская гимнастка Никольченко не захотела отказаться от русского языка
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Владимир Песня/РИА Новости

Уроженка Харькова, гимнастка Влада Никольченко не захотела отказываться от русского языка, из-за чего подверглась критике. Об этом она рассказала на своей странице в одной из соцсетей.

Девушка утверждает, что ей постоянно пишут незнакомцы и требуют от нее разговаривать исключительно на украинском языке. Она ответила, что для нее это невозможно.

«Проблема в том, что вы этим насильным переходом на украинскую мову и разгоном конфликта сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову», — написала спортсменка.

Никольченко добавила, что она воспитывалась на русском языке и с детства говорила на нем. Девушка пожаловалась на то, что ее критиков, по всей видимости, совсем не воспитывали.

Накануне Александр Завальский, претендующий на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил о необходимости решения языкового вопроса в стране «без лишнего шума и пиара». По его словам, социологи уже разработали концепцию, содержащую план по продвижению украинского языка. Завальский подчеркнул, что выступает за восстановление статуса украинского языка в рамках госполитики по украинизации.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

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