Лидер оппозиции Британии раскритиковала Стармера из-за Палестины

Лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Бэйднок заявила, что премьер-министр страны Кир Стармер своими заявлениями о возможности признания палестинской государственности в сентябре не способствует прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Бэйднок отметила, что признание палестинского государства не приведет к возвращению заложников домой, не закончит войну и не обеспечит доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, назвав это «политическим позерством в худшем понимании». Она отметила, что таким образом Кир Стармер пытается решить свои внутрипартийные проблемы, учитывая тот факт, что многие парламентарии от правящей Лейбористской партии обращались к нему с просьбой признать палестинское государство в ближайшее время.

29 июля канцелярия Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Великобритания рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проводить военные операции в этом анклаве.

Ранее Нидерланды внесли Израиль в перечень угроз нацбезопасности.