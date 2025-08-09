На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вертолеты эвакуировали пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

В Башкирии санавиация эвакуировала в Уфу пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
true
true
true

Санитарные вертолеты эвакуировали пятерых пострадавших при взрыве в Стерлитамаке в Уфу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Он уточнил, что один из пациентов будет находиться в Республиканском ожоговом центре, еще двое — в городской больнице №21, а оставшиеся — в клинике Башкирского государственного медицинского университета.

Утром 9 августа в Стерлитамаке произошел взрыв газа на предприятии. Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов уточнил, что «технологический инцидент» случился на производственной площадке Башкирской содовой компании. Вероятной причиной детонации стала разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту. По последним данным, пострадали 38 человек. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ, которая касается нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее сообщалось о недавней проверке на содовом предприятии в Башкирии.

Взрыв в Стерлитамаке
