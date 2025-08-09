На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа пройдет не в Италии

Посол Парамонов: саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии
Depositphotos

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится в Риме из-за русофобских настроений, преобладающих в правящих кругах страны. Его слова приводит ТАСС.

Парамонов отметил, что с учетом положительного отношения населения Италии к России и наличия опыта в организации крупных международных мероприятий, Рим имел все необходимые возможности для проведения встречи лидеров двух стран. По мнению дипломата, подобный саммит мог бы значительно укрепить авторитет Италии на мировой арене.

«Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

Кроме того, он раскритиковал политический курс, проводимый итальянскими властями, который, по его словам, был сформирован еще при премьер-министре Марио Драги и характеризуется конфронтацией с Москвой и отказом от диалога.

Накануне сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться в Италии, ОАЭ, Венгрии или Швейцарии. Позже Кремль и Белый дом сообщили, что встреча пройдет на Аляске 15 августа.

Ранее МИД РФ вызвал временного поверенного Италии из-за антироссийской кампании в СМИ.

Встреча Путина и Трампа
