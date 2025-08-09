В Минздраве высказались о состоянии пострадавших при пожаре в Чебоксарах

Минздрав РФ: пострадавшие при пожаре в Чебоксарах дети лечатся в ожоговом центре

Четверо детей в тяжелом состоянии, которые пострадали при пожаре в Чебоксарах, находятся в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Четверо детей в тяжелом состоянии, накануне пострадавших при пожаре в Чебоксарах, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко доставлены на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России», — заявил он.

По словам помощника главы Минздрава, дорогу до медучреждения дети перенесли нормально. Кузнецов добавил, что еще один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, он остался лечиться в больнице в Чебоксарах. В свою очередь взрослому пострадавшему врачи оказали амбулаторную медицинскую помощь.

По данным МВД Чувашии, инцидент произошел вечером 8 августа на Марпосадском шоссе. Возгорание произошло в прицепе автомобиля ВАЗ-21102, пожар оперативно ликвидировали.

