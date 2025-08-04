Автомобиль вспыхнул на МКАД и попал на видео

На МКАД капот авто вспыхнул и попал на видео

В Москве на МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар возник на 80-м километре МКАД. Там загорелся автомобиль. Судя по кадрам с места, возгорания началось под капотом машины. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что машина горит на обочине дороги, при этом пламя полностью охватило капот и бампер. На записи также заметно, что у автомобиля открыт багажник. Кроме того, на обочине стоят еще несколько машин и ходят люди.

По информации канала, в результате возгорания движение транспорта было затруднено: образовалась автомобильная пробка длиной в один километр.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль сгорел дотла. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

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