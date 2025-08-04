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Автомобиль вспыхнул на МКАД и попал на видео

На МКАД капот авто вспыхнул и попал на видео
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В Москве на МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар возник на 80-м километре МКАД. Там загорелся автомобиль. Судя по кадрам с места, возгорания началось под капотом машины. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что машина горит на обочине дороги, при этом пламя полностью охватило капот и бампер. На записи также заметно, что у автомобиля открыт багажник. Кроме того, на обочине стоят еще несколько машин и ходят люди.

По информации канала, в результате возгорания движение транспорта было затруднено: образовалась автомобильная пробка длиной в один километр.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль сгорел дотла. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

Ранее самокат петербуржца вспыхнул в коридоре жилого дома.

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