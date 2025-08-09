При обрушении шахты в Ростовской области погиб человек

МЧС: в Ростовской области обрушилась шахта Шерловская-Наклонная, погиб человек

При обрушении кровли в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области один человек погиб. Еще двое смогли выбраться, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«При проведении взрывных работ на глубине около 500 метров произошло обрушение породы. Под завалом оказался один из рабочих. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно»‎, — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, шахта работает в штатном режиме. К месту направлена бригада горноспасателей, пишет РЕН ТВ.

О происшествии стало известно в субботу, 9 августа.

Шахта «Шерловская-Наклонная» расположена в Красносулинском районе Ростовской области. Предприятие было введено в промышленную эксплуатацию в феврале 2007 года, при этом проектная мощность составляла 650 тысяч тонн. В настоящее время шахта осуществляет добычу 1 миллиона тонн рядового угля в год.

В июне в поселке Черемухово в Свердловской области произошло обрушение стен шахты.

Ранее в Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах.