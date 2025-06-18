В Свердловской области обрушились стены шахты

В шахте в поселке Черемухово в Свердловской области произошло обрушение стен, там находятся двое рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«На отметке 1040 метров произошел горный удар, который вызвал обрушение стен», — говорится в сообщении.

При этом на горизонте 1 172 проводились работы по усилению стен, в момент обрушения там были двое рабочих.

В настоящее время идут работы по поднятию людей на поверхность. Об их состоянии не сообщается. На месте происшествия находятся экстренные службы.

До этого следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением горной породы на руднике в Оймяконском районе республики Саха (Якутия). Обрушение горной породы на руднике «Сарылах», расположенном в Оймяконском районе Якутии, произошло 12 июня. В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что обрушение зафиксировано на горизонте с отметкой 286 метров. В тот момент здесь проводились очистные работы. По данным ведомства, всего на горизонте находились 25 человек. Двое из них оказались под завалами. Сотрудники экстренных служб достали людей на поверхность, но одного пострадавшего спасти не удалось. Второго мужчину доставили в центральную районную больницу поселка Усть-Нера в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах.