В Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах

Работы на восьми шахтах в Кемеровской области были приостановлены в связи с угрозой взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Кемерово №1».

По информации журналистов, соответствующее решение принял Ростехнадзор. Сотрудники федерального агентства зафиксировали нарушения на шахтах «Юбилейная» и «Спиридоновская». Также определенные проблемы были выявлены на предприятиях, принадлежащих трем крупным компаниям — «Силе Сибири», «Южному Кузбассу» и «СУЭК-Кузбассу».

В материале приводятся слова представителя Ростехнадзора Андрея Виля. Он рассказал, что приостановка работы объектов является вынужденным шагом, необходимым для обеспечения безопасности граждан.

«После устранения нарушений работы возобновятся», — добавил специалист, призвав не воспринимать решение федерального агентства как наказание.

2 апреля на шахте «Ново-Кальинская», расположенной в городе Североуральске в Свердловской области, произошло обрушение горных пород на глубине 1010 метров. На место происшествия выезжали 22 сотрудника экстренных служб, которые организовали работы по спасению оказавшегося под завалами горняка. Однако мужчина получил тяжелые травмы, помочь ему не успели.

Ранее в Республике Коми ликвидировали пожар в шахте.