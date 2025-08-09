В Ростовской области обрушилась шахта, под землей два человека

В Ростовской области два человека находятся в шахте, где обрушилась конструкция

На шахте «Шерловская-Наклонная», расположенной в Ростовской области, произошло обрушение конструкций. Внутри шахты находятся два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по региону.

«Ростовская область, Красносулинский район, шахта «Шерловская-Наклонная», в 12:30 мск поступила информация об обрушении конструкции на глубине 500 м, 2 человека находятся на безопасном расстоянии», — говорится в сообщении.

К месту чрезвычайного происшествия направлена бригада горноспасателей для проведения необходимых работ.

Шахта «Шерловская-Наклонная» расположена в Красносулинском районе Ростовской области. Предприятие было введено в промышленную эксплуатацию в феврале 2007 года, при этом проектная мощность составляла 650 тысяч тонн. В настоящее время шахта осуществляет добычу 1 миллиона тонн рядового угля в год.

В июне в поселке Черемухово в Свердловской области произошло обрушение стен шахты.

Ранее в Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах.