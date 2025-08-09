Собянин сообщил о сбитом над Москвой беспилотнике

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,» — говорится в сообщении градоначальника.

Минобороны России сообщило ранее, что за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников над территорией страны.

По информации ведомства, в период с 22:41 до 5:05 мск 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях уничтожили по восемь беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области ликвидировали по одному аппарату.

Накануне сообщалось, что в период с 17:25 до 22:40 мск дежурные средства ПВО сбили 66 украинских дронов над регионами РФ.

Ранее губернатор Калужской области раскрыл последствия ночных атак беспилотников.