На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала задержание радикалов, которые вербовали мигрантов

ФСБ показала видео задержания членов ячейки исламистов в Москве
true
true
true

Появились кадры задержания радикалов, которые вербовали мигрантов в террористы в Москве. Ролик публикует Федеральная служба безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

На видео попало, как оперативники взламывают дверь квартиры и задерживают двоих радикалов. Также показаны атрибутика и литература, средства связи, найденные у них.

Судя по кадрам, еще несколько человек были задержаны на улице.

8 августа сотрудники ФСБ при сотрудничестве Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана и Следственного комитета РФ (СК) задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что вербовку трудовых мигрантов в состав террористической организации координировали идеологи МТО из Евросоюза.

В конце июля в Кабардино-Балкарии возбудили дело против женщины за перевод денег террористам. По версии следствия, в ноябре 2016 года женщина опубликовала в социальной сети пост о сборе денег для оказания благотворительной помощи нуждающимся. Собранные средства в размере 1,1 млн рублей она перечислила участникам международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, говорится в сообщении.

Ранее эксперт объяснил, как уберечь детей от вербовки террористами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами