ФСБ показала задержание радикалов, которые вербовали мигрантов

Появились кадры задержания радикалов, которые вербовали мигрантов в террористы в Москве. Ролик публикует Федеральная служба безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

На видео попало, как оперативники взламывают дверь квартиры и задерживают двоих радикалов. Также показаны атрибутика и литература, средства связи, найденные у них.

Судя по кадрам, еще несколько человек были задержаны на улице.

8 августа сотрудники ФСБ при сотрудничестве Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана и Следственного комитета РФ (СК) задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что вербовку трудовых мигрантов в состав террористической организации координировали идеологи МТО из Евросоюза.

В конце июля в Кабардино-Балкарии возбудили дело против женщины за перевод денег террористам. По версии следствия, в ноябре 2016 года женщина опубликовала в социальной сети пост о сборе денег для оказания благотворительной помощи нуждающимся. Собранные средства в размере 1,1 млн рублей она перечислила участникам международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, говорится в сообщении.

