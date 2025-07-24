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Подозреваемого в стрельбе из лука на заводе отправили под стражу

В Петербурге арестовали подозреваемого в стрельбе из лука на заводе
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Telegram-канал Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нападении на женщин на проходной завода. Об этом сообщает прокуратура города.

Прокурор просил о заключении фигуранта разбирательства под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, под арестом мужчина пробудет до 22 сентября текущего года.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне. 39-летний маляр, по предварительной информации, повздорил с коллегой на проходной. После этого он якобы выпустил в нее лучные стрелы. Также пострадала еще одна сотрудница, обе женщины попали в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказал супруг одной из них, пациенток ввели в кому, за жизнь пострадавших борются врачи.

По данным СК, причиной агрессии стала «личная неприязнь» к коллегам, детали в ведомстве не уточнили.

Ранее в Челябинской области подростки выстрелили в мужчину и распылили на него газ.

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