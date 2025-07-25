На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В американском университете произошла стрельба

AP: в университете Нью-Мексико в США двое человек ранены при стрельбе
true
true
true
close
KOB4

В общежитии университета Нью-Мексико в Альбукерке в США произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

Неизвестным были ранены два человека, одного из них спасти не удалось, другой получил не угрожающие здоровью ранения. Стрельба началась около 3:00 по местному времени. Стрелок пока еще скрывается от полиции. Студентов университета попросили оставаться в укрытиях на местах. Проход на кампус университета был закрыт. Предполагается, что злоумышленник может оставаться на его территории. На место происшествия прибыли правоохранители.

Всего в университете Нью-Мексико обучаются 23 тыс. студентов.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в стрельбе из лука на заводе. 39-летний маляр, по предварительной информации, повздорил с коллегой на проходной. После этого он якобы выпустил в нее лучные стрелы. Также пострадала еще одна сотрудница, обе женщины попали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Челябинской области подростки выстрелили в мужчину и распылили на него газ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами