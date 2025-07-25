В американском университете произошла стрельба

AP: в университете Нью-Мексико в США двое человек ранены при стрельбе

В общежитии университета Нью-Мексико в Альбукерке в США произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

Неизвестным были ранены два человека, одного из них спасти не удалось, другой получил не угрожающие здоровью ранения. Стрельба началась около 3:00 по местному времени. Стрелок пока еще скрывается от полиции. Студентов университета попросили оставаться в укрытиях на местах. Проход на кампус университета был закрыт. Предполагается, что злоумышленник может оставаться на его территории. На место происшествия прибыли правоохранители.

Всего в университете Нью-Мексико обучаются 23 тыс. студентов.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в стрельбе из лука на заводе. 39-летний маляр, по предварительной информации, повздорил с коллегой на проходной. После этого он якобы выпустил в нее лучные стрелы. Также пострадала еще одна сотрудница, обе женщины попали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Челябинской области подростки выстрелили в мужчину и распылили на него газ.