Десятки самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

Во время действия ограничений в сочинском аэропорту 26 самолетов, направлявшихся в город, были перенаправлены на альтернативные аэродромы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — подчеркнул Кореняко.

В аэропорту Сочи 8 августа были введены ограничения из-за атаки беспилотников. В результате этого, график движения 55 рейсов в воздушной гавани курортного города был скорректирован. Согласно информации Telegram-канала Baza, самолеты, которым не разрешали посадку, выполняли круговые маневры над окрестностями сочинского аэропорта.

Кроме того, в Сочи были введены ограничения на посещение пляжей. В связи с угрозой атак, в Адлере была проведена эвакуация крупного торгово-развлекательного центра «Мандарин».

Сочинский градоначальник Андрей Прошунин предупредил жителей и гостей города об угрозе ударов с воздуха.

Ранее в Сочи задержали концерт американского рэпера из-за угрозы атаки БПЛА.