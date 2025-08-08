Заместителя гендира ТАСС уволили

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя генерального директора ТАСС Андрея Соколова. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу Мишустина, основанием для освобождения Соколова от обязанностей стала его собственная просьба. Пост заместителя гендира ТАСС журналист занимал с 2016 года. Перед этим он был советником гендира агентства.

24 июля другого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана отправили в отставку после поездки на форум в Азербайджане.

В июле Гусман посетил форум в городе Шуша, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. СМИ сообщали, что журналист спросил лидера страны, как ему удается проводить уникальную внешнюю политику по всем направлениям.

В 2023 году возглавлявший ТАСС с 2012 года Сергей Михайлов также ушел в отставку по собственному желанию и был заменен Андреем Кондрашовым, который входил в состав кремлевского пула, а также вел программы «Вести» и «Вести недели». С 2018 года он занимал пост заместителя гендиректора ВГТРК.

