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В ТАСС сменили гендиректора

Журналист Андрей Кондрашов сменил Сергея Михайлова на посту гендиректора агентства ТАСС

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Журналист Андрей Кондрашов назначен генеральным директором информационного агентства ТАСС вместо ушедшего по собственному желанию Сергея Михайлова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Распоряжение о назначении Кондрашова на пост гендиректора агентства подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно сообщению, Сергей Михайлов был освобожден от должности по собственному желанию.

Андрей Кондрашов родился в 1973 году в Алма-Ате. Он окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве, а затем магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Политология».

С 1991 года Кондрашов являлся корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, а также освещал работу Госдумы. Он входил в состав кремлевского пула, а также вел программы «Вести» и «Вести недели». В 2018 году он занял пост заместителя гендиректора ВГТРК.

3 июля стало известно, что генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь покидают компанию и займутся развитием собственного проекта. Вместе с тем с 3 июля 2023 года управление социальной сетью будет осуществляться коллегиальным органом — Управляющей командой, состоящей из топ-менеджеров компании VK и социальной сети «ВКонтакте».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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