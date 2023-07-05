В ТАСС сменили гендиректора

Журналист Андрей Кондрашов назначен генеральным директором информационного агентства ТАСС вместо ушедшего по собственному желанию Сергея Михайлова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Распоряжение о назначении Кондрашова на пост гендиректора агентства подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно сообщению, Сергей Михайлов был освобожден от должности по собственному желанию.

Андрей Кондрашов родился в 1973 году в Алма-Ате. Он окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве, а затем магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Политология».

С 1991 года Кондрашов являлся корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, а также освещал работу Госдумы. Он входил в состав кремлевского пула, а также вел программы «Вести» и «Вести недели». В 2018 году он занял пост заместителя гендиректора ВГТРК.

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