Над Сочи кружат 11 самолетов

11 самолетов до сих пор ожидают разрешения на посадку в аэропорту Сочи после повторного объявления воздушной тревоги. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас в воздухе кружат самолеты, прилетевшие из Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Москвы и Нижнего Новгорода.

Днем 8 августа в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань приостановила работу в период примерно с 13:08 до 15:30 мск. Вечером в городе повторно была объявлена воздушная тревога.

В Росавиации сообщили, что на фоне ограничений в Сочи на запасные аэродромы ушли 17 самолетов. Из-за нехватки места в аэропорту количество вылетов было временно ограничено пятью в час. Ожидается, что за 8 августа из аэропорта вылетит 191 самолет. Полностью расписание рейсов будет стабилизировано после задержек в течение двух дней.

