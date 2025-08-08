На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани курсанты института МВД попали в больницу из-за массового отравления

В Казани госпитализировали 21 курсанта института МВД после ужина в столовой
FotograFFF/Shutterstock

В Казанском юридическом институте МВД России 21 курсант попали в больницу с признаками отравления после ужина в столовой. Об этом сообщили на официальном сайте учебного заведения.

В публикации говорится, что в период с 4 по 6 августа на базе института проводились зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди обучающихся.

«Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за медицинской помощью обратился 21 человек. На данный момент двух из них выписали, остальные продолжают лечение. По факту инцидента была инициирована служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash писал, что в Татарстане более 15 полицейских отравились после того, как поужинали в столовой. По данным канала, 12 сотрудников МВД были доставлены в больницу, еще троих отправили на домашнее лечение. Журналисты отметили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Ранее десятки россиян отравились креветками в отеле на Кубе.

