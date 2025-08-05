Десятки россиян отравились креветками в отеле на Кубе

В роскошном пятизвёздочном отеле Iberostar Selection Varadero в курортном Варадеро на Кубе десятки российских туристов столкнулись с массовым пищевым отравлением после употребления морепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, отдыхающие жаловались на плохое самочувствие после обеда, в меню которого были гриль-креветки и красная рыба. Некоторые туристы утверждали, что продукты изначально выглядели испорченными. Уже через несколько часов после приема пищи у десятков россиян начались серьезные проблемы с желудком — в отдельных случаях наблюдались рвота и повышение температуры.

Несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники отеля якобы не приняли никаких мер и списали состояние гостей на акклиматизацию к местной кухне. Отдых в отеле, где произошел инцидент, обошелся россиянам примерно в 350 тысяч рублей за двоих на 12 дней.

Похожий инцидент произошел накануне в Санкт-Петербурге. Там у трех пассажиров прогулочного теплохода диагностировали отравление после перекуса на борту. Участники прогулки рассказали, что вместе они больше нигде не ели.

Ранее выпускной в Екатеринбурге закончился отравлением у десятков студентов.