На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Следователи проводят проверку по факту неисправности у самолета на Сахалине
true
true
true
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Следователи СК РФ проводят проверку по факту обнаружения неисправности у пассажирского самолета в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, в пятницу после взлета воздушного судна «Южно-Сахалинск-Советская Гавань» на борту была обнаружена техническая неисправность, в результате чего воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

Никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Следователем Сахалинского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются причины произошедшего.

В конце июля Минтранс сообщил, что Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании «Ангара» после крушения самолета Ан-24 на предмет выполнения авиационных правил.

Ранее пассажиры вынужденно севшего в Астрахани рейса вылетели в Сочи резервным бортом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами