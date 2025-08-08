Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Следователи проводят проверку по факту неисправности у самолета на Сахалине

Следователи СК РФ проводят проверку по факту обнаружения неисправности у пассажирского самолета в Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

По предварительным данным, в пятницу после взлета воздушного судна «Южно-Сахалинск-Советская Гавань» на борту была обнаружена техническая неисправность, в результате чего воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

Никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Следователем Сахалинского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются причины произошедшего.

В конце июля Минтранс сообщил, что Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании «Ангара» после крушения самолета Ан-24 на предмет выполнения авиационных правил.

Ранее пассажиры вынужденно севшего в Астрахани рейса вылетели в Сочи резервным бортом.