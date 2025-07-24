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Москвичам в Сочи отказали в укрытии во время атаки дронов ВСУ

Пару из Москвы не пустили в укрытие отеля в Сочи во время ночной атаки ВСУ
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Global Look Press

Супругам Катерине и Дмитрию из Москвы отказали в укрытии во время массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи. Об этом пишет «Лента.ру».

Туристы рассказали, что пытались найти убежище в отеле «Цитрус» в Сириусе с большим подземным паркингом. Однако сотрудники гостиницы отказали москвичам, сославшись на то, что им нельзя пускать посторонних с улицы.

«Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля», — рассказала девушка.

Позже в гостинице пояснили, что у пары не было при себе документов, а сирены на тот момент еще не сработали.

В результате туристам пришлось бежать по мосту через реку Мзымта к торговому центру с парковкой. На помощь пришли работники местного кафе — они укрыли пару на парковке, дали воду и помогли успокоиться.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников ВСУ за все время. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 вражеский дрон. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее в Госдуме предупредили Украину, что ответ на удар по Сочи будет неотвратимым.

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