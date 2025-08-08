В Китае раскрыли детали о распространении вируса чикунгунья

Ситуацию вокруг вируса чикунгунья сильно нагнетают в международных СМИ – на самом деле обстановка не так страшна, как о ней сообщают. Об этом в беседе с 360.ru сообщил житель провинции Шаньдун Син Жуньтянь, подчеркнув, однако, что лихорадка стала для граждан КНР «новой короной».

По словам Син Жуньтянь, в его городе Вэйфан сохраняется стабильная и в целом благополучная ситуация.

«Влияние западных СМИ всегда такое. Но в Китае таких подходов не допустят. У нас в обществе все стабильно. И мы хотим, чтобы люди верили и знали, что у нас все спокойно. Обстановка благоприятная», — подчеркнул он.

Вирус действительно выявляется, однако на данный момент он никак не отразился на жизни граждан Китая, хотя в отдельных провинциях и ввели ограничительные меры. Делается это на фоне того, что страна имеет опыт борьбы с эпидемиями, пояснил Син Жуньтянь.

«Это наша новая «корона», как говорят в СМИ, но власти знают, какие меры мы должны принять, чтобы справиться с новым вирусом», — подчеркнул он.

Коронавирус в Китае сумели подавить – то же самое будет и с новым вирусом, убежден собеседник издания. По его мнению, распространению заболевания способствовала жара, но для предотвращения заражения достаточно соблюдать меры профилактики, в том числе проверять воду, носить закрытую одежду и в случае симптомов уйти на изоляцию.

Напомним, в Китае зарегистрировано более 7000 случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань. Вирус вызывает повышение температуры до 40 градусов, головные боли, тошноту, боли в мышцах и суставах. Для ликвидации вспышки в Китае используются протоколы национального уровня. В числе прочего, жителям предписали избавляться от застоявшейся воды в домах, например, в цветочных горшках, кофемашинах или бутылках. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней.

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, риски завоза вируса на территорию России существуют. В ведомстве подчеркнули, что в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система «Периметр». Эта система позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее инфекционист оценила угрозу пандемии чикунгуньи.