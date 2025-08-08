На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили и перехватили 30 дронов ВСУ над регионами РФ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали и перехватили 30 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 00:20 мск до 05:40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что девять дронов было сбито над территорией Ростовской области, восемь — в республике Крым. Еще шесть беспилотников было поражено над территорией Саратовской области, пять — в небе над Брянской областью и по одному аппарату — над Белгородской и Волгоградской областями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника пострадал ребенок. По словам главы региона, 12-летнего мальчика, рядом с которым взорвался снаряд, госпитализировали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силовики нашли подземный склад ВСУ с оружием НАТО в российском регионе.

