На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку

ГД: мигранты, работающие в России по квоте, не будут сдавать экзамен по русскому языку
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Госдума приняла закон, освобождающий от экзамена по русскому языку тех мигрантов, кто работает в России в рамках правительственной квоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мигранты, работающие по квоте, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Авторы закона подчеркивают, что такая мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранцев. Это, в свою очередь, позволит насытить экономику РФ и удовлетворить потребности в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

До этого в министерстве внутренних дел России заявили, что предварительная регистрация иностранных граждан в мобильном приложении RuID с предоставлением биометрических данных и заполнением электронного заявления является добровольной и не может служить основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами