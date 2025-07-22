Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку

ГД: мигранты, работающие в России по квоте, не будут сдавать экзамен по русскому языку

Госдума приняла закон, освобождающий от экзамена по русскому языку тех мигрантов, кто работает в России в рамках правительственной квоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мигранты, работающие по квоте, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Авторы закона подчеркивают, что такая мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранцев. Это, в свою очередь, позволит насытить экономику РФ и удовлетворить потребности в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

До этого в министерстве внутренних дел России заявили, что предварительная регистрация иностранных граждан в мобильном приложении RuID с предоставлением биометрических данных и заполнением электронного заявления является добровольной и не может служить основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.