Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку

Госдума приняла закон, освобождающий от экзамена по русскому языку тех мигрантов, кто работает в России в рамках правительственной квоты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мигранты, работающие по квоте, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.
Авторы закона подчеркивают, что такая мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранцев. Это, в свою очередь, позволит насытить экономику РФ и удовлетворить потребности в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
До этого в министерстве внутренних дел России заявили, что предварительная регистрация иностранных граждан в мобильном приложении RuID с предоставлением биометрических данных и заполнением электронного заявления является добровольной и не может служить основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.