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На Алтае совершил жесткую посадку вертолет, пострадали два человека

Прокуратура: в Алтайском крае частный вертолет совершил жесткую посадку на воду
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое в Республике Алтай, организована проверка. Об этом пишет Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Предварительно, сегодня в ночное время в ходе выполнения частного полета воздушное судно (Робинсон) совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе», — говорится в публикации.

По информации ведомства, на борту воздушного судна находились два человека. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

16 июля в Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего 14 июля вертолета Ми-8Т с пятью человеками на борту. Борт сгорел при падении в районе мыса Гадикан, выживших, по предварительным данным, нет. Следствие возбудило уголовное дело, начаты проверки.

Ранее в Нижегородской области разбился Су-34.

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