Против жительницы Забайкалья возбудили уголовное дело за финансирование экстремизма

Против жительницы Забайкалья возбуждено уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на УФСБ России по Забайкальскому краю.

Тридцатилетняя подозреваемая неоднократно переводила деньги на счета организации, запрещенной в РФ. При обыске у нее изъяли технические устройства и банковские карты, подтверждающие противоправные действия.

29 июля сообщалось, что двое жителей Свердловской области, осужденных Тульским областным судом на 16 и 17 лет колонии за организацию нарколаборатории в Тульской области, финансировали ВСУ.

16 июля самарский суд вынес приговор женщине, которая перечисляла деньги украинской организации, которую признали нежелательной на территории России.

Ранее в ДНР был задержан мужчина за госизмену.

