В ДНР задержан мужчина за госизмену

Спецслужбами Донецкой народной республики задержан мужчина за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в региональном УФСБ, передает ТАСС.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

По информации УФСБ, задержанный неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, которые использовались для финансирования украинской армии.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена)», — добавили в УФСБ.

До этого жителя Черноморского района Крыма признали виновным в государственной измене. Верховный суд республики сообщал, что 53-летний мужчина с февраля 2022 года до сентября 2023 года поддерживал связь с представителем украинской военной разведки. Он передавал информацию о позициях и укреплениях российских войск, в том числе с точками на картах и голосовыми пояснениями. Эти сведения могли быть использованы для ударов по российским подразделениям.

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