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Россиянку приговорили к работам за финансирование украинской организации

Жительницу Самары приговорили к работам за поддержку нежелательной организации
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Самарский суд вынес приговор женщине, которая перечисляла деньги украинской организации, которую признали нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к финансированию украинской псевдорелигиозной организации <…>, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Подсудимую приговорили к 240 часам обязательных работ.

11 июля сообщалось, что суд в Самаре намерен вынести приговор 56-летней женщине, которая перевела 40 тысяч рублей на счет организации «Аллатра». Это псевдорелигиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательным.

Организация была запрещена на территории РФ в июне.

Ранее Госдума разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей.

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