В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки на теплоходе «Лев Толстой»

Роспотребнадзор опроверг данные о кишечной инфекции на теплоходе «Лев Толстой»
kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

Данные о массовом распространении острой кишечной инфекции среди пассажиров и персонала на теплоходе «Лев Толстой» не подтвердились. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Москве.

В публикации говорится, что во время расследования был осуществлен отбор проб воды, остатков еды и биоматериалов от персонала.

«Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала не подтвердилась», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «SHOT Проверка» писал, что на теплоходе «Лев Толстой», следовавшем по маршруту Москва – Казань – Москва, произошло массовое отравление. По данным канала, десятки туристов пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру. При этом первые симптомы появились еще в середине круиза.

4 августа в Санкт-Петербурге у трех пассажиров прогулочного теплохода было диагностировано отравление после перекуса на борту. В публикации говорится, что в пути пассажирам подавали сырные и мясные тарелки. На следующий день посетителей круиза стала подниматься температура. Двум туристам из Белоруссии диагностировали отравление, еще одному пассажиру — сальмонеллез.

Ранее в сырье для популярных куриных стрипсов обнаружили опасную бактерию.

