Пассажиры российского теплохода массово пожаловались на отравление

На теплоходе «Лев Толстой», следовавшем по маршруту Москва – Казань – Москва, произошло массовое отравление. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

По данным канала, десятки туристов пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и температуру. При этом первые симптомы появились еще в середине круиза, следует из материала.

В июле «SHOT Проверка» сообщал, что на теплоходе «Леонид Красин» произошла вспышка инфекции во время круиза. Пострадавшие жаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. Предварительно, речь шла о норовирусной инфекции.

Позже Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода «Леонид Красин». Надзорные мероприятия проходили во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее суд приостановил работу теплохода после массового заражения россиян.