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В Петербурге несколько человек отравились после перекуса на теплоходе

78: в Петербурге три пассажира теплохода отравились после перекуса на борту
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kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге у трех пассажиров прогулочного теплохода диагностировано отравление после перекуса на борту. Об этом сообщает «78», ссылаясь на участников водной прогулки.

Уточняется, что в конце июля компания из пяти человек «отправилась любоваться разводными мостами».

«В пути подавали сырные и мясные тарелки. На следующий день у троих из компании стала подниматься температура. Двум туристам из Белоруссии диагностировали отравление, еще одному пассажиру — сальмонеллез», — говорится в публикации.

Участники прогулки рассказали, что вместе они больше нигде не ели.

«Начала подниматься температура под 40, я даже был в состоянии бреда», — сказал один из туристов.

Сейчас мужчина находится в больнице и идет на поправку.

«Со слов врача, дело, скорее всего, в плохом сервисе: грязные руки повара, плохо обработана посуда», — пояснил он.

До этого сообщалось, что во Владикавказе люди массово отравились профитролями из местного кафе. Несколько человек попали в больницы с симптомами сальмонеллеза после употребления пирожных.

Ранее выпускной в Екатеринбурге закончился отравлением у десятков студентов.

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