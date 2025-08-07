На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде раскрыли, сколько уехавших украинцев вернутся на родину

Депутат Рады Южанина: на Украину вернется не более 10% уехавших граждан
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

На Украину вернется не более 10% граждан, которые уехали за границу. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«У нас есть огромная проблема с судебной системой, защитой собственности и возможности доказывания своей правоты. Люди не вернутся в страну, где у них могут забрать все, где правоохранительные органы могут сделать с тобой все», — сказала парламентарий.

В июне газета Politico сообщила, что Европейский союз начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну. По данным издания, региональное содружество планирует продлить срок действия программы приема граждан Украины до марта 2027 года.

В июле представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с территории республики с начала 2025 года были депортированы почти 100 украинских граждан. По его словам, чаще всего выдворенные украинцы совершали хулиганство, кражи и занимались вождением в нетрезвом виде.

Ранее Прилепин оценил будущее народной России и Украины.

Новости Украины
