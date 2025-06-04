В ЕС разработают план возвращения украинских беженцев домой

Европейский союз (ЕС) начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, региональное содружество планирует продлить срок действия программы приема беженцев с Украины до марта 2027 года. Но в то же время Брюссель собирается создать механизм для постепенного возвращения людей домой после завершения боевых действий.

Авторы статьи подчеркнули, что разрешение на пребывание и работу украинских беженцев в ЕС «изначально было ограничено по времени». В связи с этим руководство регионального содружества несколько раз продлевало его.

Однако теперь Брюсселю надо решить, что делать дальше. В том числе речь идет о том, как страны — члены ЕС будут помогать украинским беженцам перейти к другому правовому статусу в 2027 году.

«Украина больше всего нуждается в своих гражданах. Мы должны помочь украинцам принять обоснованное решение о своем будущем — вернуться домой или пока продолжать поддерживать Украину отсюда», — прокомментировал еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Сейчас в ЕС проживает порядка 4,3 млн украинцев. Большинство из них находятся в Германии, Польше и Чехии.

Ранее власти Швейцарии лишили статуса беженца более 32 тыс. украинцев.