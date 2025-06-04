На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В ЕС разработают план возвращения украинских беженцев домой

Politico: Евросоюз намерен разработать план по возвращению беженцев на Украину
close
Sergei Grits/AP

Европейский союз (ЕС) начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, региональное содружество планирует продлить срок действия программы приема беженцев с Украины до марта 2027 года. Но в то же время Брюссель собирается создать механизм для постепенного возвращения людей домой после завершения боевых действий.

Авторы статьи подчеркнули, что разрешение на пребывание и работу украинских беженцев в ЕС «изначально было ограничено по времени». В связи с этим руководство регионального содружества несколько раз продлевало его.

Однако теперь Брюсселю надо решить, что делать дальше. В том числе речь идет о том, как страны — члены ЕС будут помогать украинским беженцам перейти к другому правовому статусу в 2027 году.

«Украина больше всего нуждается в своих гражданах. Мы должны помочь украинцам принять обоснованное решение о своем будущем — вернуться домой или пока продолжать поддерживать Украину отсюда», — прокомментировал еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Сейчас в ЕС проживает порядка 4,3 млн украинцев. Большинство из них находятся в Германии, Польше и Чехии.

Ранее власти Швейцарии лишили статуса беженца более 32 тыс. украинцев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами