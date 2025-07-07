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Прилепин оценил будущее народной России и Украины

Прилепин: пропасть между русскими и украинцами можно преодолеть
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Писатель, публицист и политический деятель Захар Прилепин считает, что пропасть в отношениях между российским и украинским народами возможно преодолеть. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

«С чеченцами получилось же. И у них с нами, и у нас с ними», — высказал мнение публицист.

Прилепин сослался на исторические факты. Он отметил, что Россия всегда умела налаживать отношения с разными народами, и ситуация с Украиной — не исключение.

При этом писатель подчеркнул, что восстановить отношения между Россией и Украиной будет невозможно, если российские войска не одержат победу в специальной военной операции.

В конце июня Прилепин объяснил правила для артистов, желающих вернуться в Россию. По словам писателя, никаких новых правил для возвращения покинувших страну артистов нет, но существует специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов, и они вынуждены ее проходить.

Ранее Прилепин рассказал, какие книги планирует написать.

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