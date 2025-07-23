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Названо число украинцев, выдворенных из Польши в 2025 году

Погранстража Польши: с начала года из страны выдворили почти 100 украинцев
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Представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с территории республики с начала 2025 года были депортированы почти 100 украинских граждан. Об этом пишет РИА Новости.

«В текущем году почти 100 граждан Украины уже получили решения о принудительном возвращении на родину», — заявил Мостицкий.

По его словам, чаще всего выдворенные за границу Польши украинцы совершали хулиганство, кражи и занимались вождением в нетрезвом виде. Отмечается, что второй по численности группой депортированных были граждане Грузии.

В настоящее время на территории Польши живут от 1,5 млн до 2,5 млн украинцев.

19 июля французская газета Le Figaro написала, что беженцы с Украины отмечают резкое ухудшение к ним отношения со стороны жителей Польши. По данным опроса, в 2025 году Польша столкнулась с проблемой интеграции: 38% поляков утверждают, что им не нравятся украинцы, и только 30% относятся к ним положительно.

Ранее Польша призвала граждан не ездить в Россию.

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