Путин поручил оптимизировать строительство магистрали Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти пути оптимизации строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству «обеспечить принятие решений, направленных на завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург» к 15 сентября 2025 года и к тому же времени «представить предложения по оптимизации строительных процедур, применяемых при создании» ВСМ. Возведение магистрали планируется закончить в 2028 году.

Также Путин поручил к 31 марта 2026 года «сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации» с конкретными сроками и параметрами реализации каждого отдельного проекта.

До этого сообщалось, что ВТБ привлечет 93 млрд рублей для постройки магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что городские магистрали ослабляют социальные связи.