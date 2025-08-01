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Путин поручил оптимизировать строительство магистрали Москва — Петербург

Путин поручил кабмину найти пути оптимизации строительства ВСМ Москва-Петербург
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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти пути оптимизации строительства высокоскоростной магистрали МоскваСанкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству «обеспечить принятие решений, направленных на завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург» к 15 сентября 2025 года и к тому же времени «представить предложения по оптимизации строительных процедур, применяемых при создании» ВСМ. Возведение магистрали планируется закончить в 2028 году.

Также Путин поручил к 31 марта 2026 года «сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации» с конкретными сроками и параметрами реализации каждого отдельного проекта.

До этого сообщалось, что ВТБ привлечет 93 млрд рублей для постройки магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что городские магистрали ослабляют социальные связи.

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