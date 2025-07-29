На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда РФ направили в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении 519 млн рублей из ПФР
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В заявлении говорится, что 29 людям было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Среди них — Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, в разное время возглавлявшие управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия.

«По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев <...> и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств», — рассказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что семь работников Пенсионного фонда в период с 1 марта по 31 октября 2020 года изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота ложные сведения о перерасчете пенсий для 682 граждан на сумму 519 млн рублей. После этого бюджетные средства были переведены на банковский счет отделения ПФР в Ингушетии, а руководители трех местных почтамтов направили деньги в отделения почтовой связи. Здесь начальники отделений и еще 15 человек создали видимость выдачи средств пенсионерам.

Из заявления следует, что уголовное дело было направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Инстанции предстоит решить вопрос об определении территориальной подсудности — в какой суд будут направлены материалы дела для их рассмотрения.

Ранее на оборонных предприятиях в Казани выявили кражу бюджетных денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами