Дело о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда РФ направили в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В заявлении говорится, что 29 людям было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Среди них — Магомед-Башир Калиматов и Камбулат Сукиев, в разное время возглавлявшие управление Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия.

«По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев <...> и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств», — рассказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что семь работников Пенсионного фонда в период с 1 марта по 31 октября 2020 года изготовили подложные документы и внесли в систему электронного документооборота ложные сведения о перерасчете пенсий для 682 граждан на сумму 519 млн рублей. После этого бюджетные средства были переведены на банковский счет отделения ПФР в Ингушетии, а руководители трех местных почтамтов направили деньги в отделения почтовой связи. Здесь начальники отделений и еще 15 человек создали видимость выдачи средств пенсионерам.

Из заявления следует, что уголовное дело было направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Инстанции предстоит решить вопрос об определении территориальной подсудности — в какой суд будут направлены материалы дела для их рассмотрения.

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