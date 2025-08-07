Москвичей призвали готовиться к аномальной 45-градусной жаре

Аномальная жара до +45°С может прийти в Москву уже в ближайшие годы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме», — заявил эксперт.

Ученый пояснил, что под более выраженной формой имеет в виду не жару в +40°С, которая была 15 лет назад, а уже в +45°С. Также Карнаухов предупреждает, что при такой погоде может сложиться так, что россияне не увидят осадков в течение двух месяцев.

По словам специалиста, необходимо быть готовыми к новым климатическим реалиям, в том числе делать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяными участками. Ученый подчеркнул, что в случае, если такие погодные условия установятся, россиянам будет очень тяжело, поскольку при пожаре на таких участках предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе может достичь летальных отметок.

До этого кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин предупредил, что к 2050 году климат в Москве может стать таким же, как черноморский.

Эксперт добавил, что в последние годы в столице все чаще фиксируются проявления нового климатического режима, вроде резкой смены сезонов, а также экстремальных погодных перепадов и жары выше +30°С с тропическими ливнями.

В свою очередь исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин предупредил россиян о том, что осенью на Россию могут обрушиться новые природные катаклизмы.

