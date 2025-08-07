На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей призвали готовиться к аномальной 45-градусной жаре

Климатолог РАН Карнаухов: аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Аномальная жара до +45°С может прийти в Москву уже в ближайшие годы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме», — заявил эксперт.

Ученый пояснил, что под более выраженной формой имеет в виду не жару в +40°С, которая была 15 лет назад, а уже в +45°С. Также Карнаухов предупреждает, что при такой погоде может сложиться так, что россияне не увидят осадков в течение двух месяцев.

По словам специалиста, необходимо быть готовыми к новым климатическим реалиям, в том числе делать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяными участками. Ученый подчеркнул, что в случае, если такие погодные условия установятся, россиянам будет очень тяжело, поскольку при пожаре на таких участках предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе может достичь летальных отметок.

До этого кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин предупредил, что к 2050 году климат в Москве может стать таким же, как черноморский.

Эксперт добавил, что в последние годы в столице все чаще фиксируются проявления нового климатического режима, вроде резкой смены сезонов, а также экстремальных погодных перепадов и жары выше +30°С с тропическими ливнями.

В свою очередь исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин предупредил россиян о том, что осенью на Россию могут обрушиться новые природные катаклизмы.

Ранее сейсмолог рассказал, отделится ли Камчатка от материка после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами