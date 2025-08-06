Стало известно, каким будет лето в Москве к 2050 году

Преподаватель Яшин: к середине века климат в Москве будет похож на черноморский

К 2050 году климат в Москве будет напоминать черноморский, заявил агентству городских новостей «Москва» кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин.

Он отметил, что в последние годы в столице все чаще наблюдаются проявления нового климатического режима.

«Резкая смена сезонов, экстремальные погодные перепады, жара выше плюс 30 градусов и ливни, за считанные часы выдающие месячную норму осадков, – все это уже не исключения, а устойчивый тренд», — сказал он.

Яшин добавил, что в столице также увеличится и зимняя нестабильность.

«Сильные снегопады, ледяные дожди, гололед. Потому переосмысление строительных норм, адаптация ЖКХ, архитектуры, транспортной и медицинской систем с учетом изменений климата – вопрос ближайшего будущего», — отметил он.

По словам Яшина, на фоне повышения средней температуры в летние месяцы растет повторяемость гроз, шквалов и мощных осадков.

«Ливневая канализация, рассчитанная на другие климатические условия, не всегда справляется – улицы затапливаются, транспорт встает. Чтобы компенсировать последствия, городам умеренной полосы полезно изучать и применять опыт мегаполисов, расположенных в субтропических и тропических климатических поясах – в том числе зарубежных», — заявил он.

Яшин подчеркнул, что из-за изменения климата растет и экологическая нагрузка.

«В жару усиливается приземный озон, ухудшается качество воздуха. Интересно, что именно загрязнение воздуха может усиливать силу гроз – мелкие взвешенные частицы в атмосфере работают как катализаторы», — заключил он.