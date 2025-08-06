Российский сейсмолог исключил катастрофические последствия землетрясения на Камчатке

Сейсмолог Шебалин: сдвиг Камчатки от землетрясения не будет иметь последствий

Вызванный землетрясением сдвиг на два метра Камчатского полуострова не будет иметь последствий для климата и других сфер природной жизни региона. Об этом газете «Известия» заявил глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Ученый отметил, что сдвиг вызван быстрым движением во время землетрясения, а постоянное движение полуострова в сторону Тихого океана идет всё время со скоростью несколько сантиметров в год. Шебалин подчеркнул, что никаких последствий для климата такое ускоренное изменение постоянно происходящего процесса иметь не будет.

Сейсмолог также исключил возможность того, что Камчатка в результате тектонических сдвигов может отделиться от континента и превратиться в остров. Он подчеркнул, что Камчатка является частью Североамериканской литосферной плиты, и эта плита движется в сторону Тихого океана и надвигается на Тихоокеанскую литосферную плиту.

5 августа сообщалось, что после мощного землетрясения на Камчатке южная часть полуострова сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении.

Ранее житель Камчатки заснял на видео самую высокую волну цунами.