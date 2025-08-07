Президент Колумбии попросил конгресс рассмотреть запрет наемничества

Президент Колумбии Густаво Петро обратился в парламент страны с запросом об экстренном рассмотрении законопроекта о запрете наемничества в связи с последними сообщениями о самолете с колумбийскими наемниками, сбитом вооруженными силами Судана. Об этом он написал в соцсети X.

«Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества», — говорится в сообщении.

До этого журнал Military Watch Magazine (MWM) писал о том, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ.

По данным издания, полученные навыки могут быть использованы в криминальной деятельности после возвращения на родину. В материале отмечалось увеличение числа выходцев из Бразилии и Колумбии в составе иностранного легиона Украины.

5 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что во время вторжения на территорию Курской области в составе ВСУ действовали наемники из ряда иностранных государств. По словам главы СК, среди участников нападения были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран.

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.