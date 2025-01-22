СК РФ: обвиняемого в теракте и наемничестве военного из Колумбии арестовали

Вторгнувшегося в Курскую область военного из Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса заключили под стражу по делу о теракте и наемничестве. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, наемника арестовали по ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России.

До этого жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами ВСУ, расстреливали мирное население.

По ее словам, ВСУ неизбирательно обстреливали мирное население, а также применяли артиллерию, РСЗО и дроны-камикадзе. При этом в местах, куда попадали снаряды, нет военных объектов — только дома жителей.

Другие жители Суджанского района рассказали, как чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Ранее в ДНР рассказали, как наемники заняли детский сад в Часовом Яре.