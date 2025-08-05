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Бастрыкин раскрыл, наемники из каких стран участвовали во вторжении в Курскую область

Бастрыкин: в Курскую область вторглись наемники из десяти стран
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью kp.ru сообщил, что во время вторжения на территорию Курской области в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовали наемники из ряда иностранных государств.

По словам главы СК, среди участников нападения были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Бастрыкин уточнил, что работа по установлению точного количества иностранных боевиков продолжается.

Он также отметил, что в ходе атаки ВСУ использовали как советское и украинское вооружение, так и современные образцы иностранного производства, поставленные Киевe странами НАТО.

В числе использованных вооружений глава СК РФ назвал американские ракетные системы M142 HIMARS, чешские реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир», американский тактический ракетный комплекс MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow, 155-миллиметровые гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки M109A6 «Паладин».

Кроме того, по данным следствия, украинская армия применяла немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2, польские PT-91 Twardy, а также бронетехнику производства США, Великобритании и Германии: М113, Stryker, Bradley, Marder, Husky TSV, Cougar и HMMWV.

Ранее в России оценили угрозу прорыва ВСУ в Брянскую область.

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