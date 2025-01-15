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Врач рассказал, какие лекарства нельзя принимать при отравлении

Врач Белоусов: самостоятельно при отравлении можно принимать только сорбенты
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Depositphotos

При отравлении лекарства, кроме сорбентов и слабительных, без назначения врача принимать не стоит. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Симптомы отравления, по его словам, могут варьироваться от болей в животе и рвоты до головокружения и повышения температуры. В подобных случаях он порекомендовал срочно обратиться к врачу.

«При первых признаках отравления необходимо действовать быстро: промыть желудок, вызвать врача и следить за состоянием пострадавшего. Правильное хранение и приготовление пищи помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье», — подчеркнул специалист.

Юрист Дмитрий Кваша до этого объяснил, что делать при отравлении в кафе или ресторане. Он посоветовал зафиксировать свое состояние у врача, а затем обратиться в заведение с требованием компенсации ущерба. Если же его руководство отказывается производить выплату, следует обратиться в Роспотребнадзор и суд.

Ранее петербургский школьник попал в реанимацию после застолья с неизвестными.

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