На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления

Baza: после отравления пяти человек в Геленджике остановили целый чача-мобиль
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Геленджике остановили автомобиль, перевозивший чачу, после отравления пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Остановили чача-мобиль — машину, полностью набитую бутылками самодельной чачи», — говорится в сообщении.

По информации канала «23 МВД», правоохранители выявили факт незаконной реализации вина, чачи и конька: напитки перевозили в автомобиле Ford. Алкоголь продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия.

Также отмечается, что полицейские изъяли 161 литр алкогольной продукции и передали напитки на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Краснодарском крае. По данным МВД, врачам не удалось спасти как минимум троих, но не исключено, что жертв среди туристов больше. Telegram-канал Baza сообщает, что количество пострадавших увеличилось уже до восьми, а после первого случая отравления рынок «Казачий», где продавались самодельные спиртные напитки, продолжал работать еще неделю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Сочи арестовал продавщицу чачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами