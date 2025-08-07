В Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления

Baza: после отравления пяти человек в Геленджике остановили целый чача-мобиль

В Геленджике остановили автомобиль, перевозивший чачу, после отравления пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Остановили чача-мобиль — машину, полностью набитую бутылками самодельной чачи», — говорится в сообщении.

По информации канала «23 МВД», правоохранители выявили факт незаконной реализации вина, чачи и конька: напитки перевозили в автомобиле Ford. Алкоголь продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия.

Также отмечается, что полицейские изъяли 161 литр алкогольной продукции и передали напитки на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Краснодарском крае. По данным МВД, врачам не удалось спасти как минимум троих, но не исключено, что жертв среди туристов больше. Telegram-канал Baza сообщает, что количество пострадавших увеличилось уже до восьми, а после первого случая отравления рынок «Казачий», где продавались самодельные спиртные напитки, продолжал работать еще неделю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Сочи арестовал продавщицу чачи.