Самолет из Москвы в Сочи подал сигнал бедствия в воздухе

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Москвы в Сочи, подал экстренный сигнал бедствия — код 7700, который обозначает серьезное происшествие на борту. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет двигался на высоте около 10 тыс. метров со скоростью примерно 280 км/ч — что значительно ниже нормы для таких условий. При этом подчеркивается, что информация, отображаемая на подобных трекинговых платформах, может быть неточной или обновляться с задержкой.

Baza добавила, что в аэропортах Сочи и Ставрополя спасатели МЧС уже прибыли к ВПП, где готовятся встречать рейс из Москвы.

Накануне в британском Бирмингеме закрыли аэропорт из-за самолета, совершившего экстренную посадку. Отмечается, что речь идет о самолете Beech King Air, который летел в Белфаст, но сел в Бирмингеме из-за «экстренной ситуации в полете». По данным издания Daily Mail, ситуация в аэропорту отразилась на времени вылета порядка 100 рейсов.

Ранее в Казахстане рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL.