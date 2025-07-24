При крушении Ан-24 в Приморье погибли сотрудники РЖД

Среди погибших при крушении Ан-24 в Амурской области было пять сотрудников РЖД

Среди жертв авиакатастрофы в Амурской области было пять сотрудников РЖД. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Погибли заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен, главный инженер строительно-монтажного треста №16 «РЖДстрой» в Хабаровске Дмитрий Лапшов, ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергей Шиян вместе со своей семьей, а также супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина» Галина и Алексей Найдёновы.

В РЖД заявили, что предоставят семьям погибших материальную помощь.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее сообщалось, что муж погибшей при крушении Ан-24 бортпроводницы в прошлом пережил авиакатастрофу.