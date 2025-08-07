В приземлившемся в Астрахани самолете выявлены следы задымления

Следы задымления выявлены в одном из багажных отсеков самолета, совершившего вынужденную посадку в Астрахани по пути из Москвы в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» в Telegram-канале.

«Предварительно: после осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков», — рассказали в авиакомпании.

Уточняется, что на данный момент готовится резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.

7 августа экипаж самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, вынужденно ушел на запасной аэродром в Астрахани. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что на борту сработала сигнализация, которая не позволила воздушному судну безопасно продолжить полет до Сочи.

Как сообщил Telegram-канал Baza, экипаж подал экстренный сигнал бедствия — код 7700, обозначающий серьезное происшествие на борту. По данным сервиса Flightradar, самолет двигался на высоте около 10 тысячи метров со скоростью примерно 280 км/ч, что считается значительно ниже нормы для таких условий.

Ранее рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки после экстренного торможения.